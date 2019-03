Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Heinsberg (ots)

Am Mittwoch, 27. März, fuhr ein 44-jähriger Mann aus Waldfeucht mit seinem Pkw Skoda auf der Kuhlertstraße und bog nach links in die Straße Sandbleckden ein. Er fuhr an einem geparkten Pkw vorbei, der am rechten Fahrbahnrand stand, als ihm ein weißer Pkw entgegen kam. Der Fahrer beschleunigte das Fahrzeug stark und bremste unmittelbar vor dem Pkw des Waldfeuchters. Dieser hatte ebenfalls angehalten. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs ließ seine Seitenscheibe hinunter und der 44-Jährige folgte seinem Beispiel. Der Unbekannte beleidigte ihn und spuckte ihn an. Anschließend fuhr er los. Dabei touchierte er mit seinem Pkw das Fahrzeug des 44-Jährigen im hinteren Bereich. Der Fahrer stoppte sein Fahrzeug kurz und fuhr dann in Richtung Kuhlertstraße davon. Der Fahrer war zirka 30 bis 40 Jahre alt und hatte sehr kurze, schüttere Haare. Er war mit einem weißen Pkw VW unterwegs, der mit HS-Kennzeichen ausgestattet war. Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

