Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schulkomplex

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen Dienstag (12. März) und Mittwoch (13. März) zwei Scheiben in der Real- und der Hauptschule an der Parkstraße ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Büroräume. In einem Büro gelang es den Tätern einen Tresor zu öffnen und Bargeld zu entwenden.

