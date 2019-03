Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Glasscheiben eingeschlagen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte Täter schlugen während eines Karnevalszuges mehrere Scheiben eines Nagelstudios an der Buscher Straße ein. Die Tat ereignete sich zwischen 13 Uhr und 17 Uhr am 3. März (Sonntag). Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

