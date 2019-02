Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld geraubt

Geilenkirchen (ots)

Ein 18-jähriger Übach-Palenberger wurde am Dienstag, 26. Februar, gegen 18 Uhr, an der Bahnhofstraße von vier ihm unbekannten Männern angesprochen. Zwei der Männer hielten ihn fest und entwendeten ihm Bargeld. Dann entfernten sie sich zu Fuß in Richtung Bahnhof. Einer der Männer war zirka 185 bis 190 Zentimeter groß, hatte wenige kurze schwarze Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer blau-schwarzen Jogginghose bekleidet. Wer hat die Männer gesehen oder den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

