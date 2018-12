POL-HS: 65-jährige Frau in ihrer Wohnung beraubt

Tüddern (ots) - Am Dienstagabend (4. Dezember) drangen fünf maskierte Personen in ein Wohn-/Geschäftshaus an der Sittarder Straße ein. Als sie eine der Wohnungen durchsuchten, wurde gegen 19.25 Uhr die Bewohnerin einer Nachbarwohnung durch Geräusche auf die Tat aufmerksam. Sie öffnete ihre Wohnungstür um nachzusehen. Dabei stieß sie auf die Einbrecher, von denen sie durch den Flur in ihre Wohnung zurückgedrängt wurde. Sie bedrohten die Frau und suchten auch in ihren Räumen nach Wertgegenständen. Schließlich flüchteten sie mit Bargeld, EC-Karten und Schmuck. Nach Angaben des Opfers waren die fünf Personen männlich, südländischer Herkunft und schwarz gekleidet. Ihre Gesichter hatten sie mit Skimasken verdeckt. Alle trugen Turnschuhe und ihre Figuren waren sportlich. Wer Beobachtungen machte, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten oder Hinweise zur Identität der fünf Täter geben kann, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

