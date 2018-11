POL-HS: Bei Einbruch festgenommen

Heinsberg (ots) - Anwohner der Straße Im Klostergarten hörten am 29. November (Donnerstag), gegen 23 Uhr Geräusche im Hausflur. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie eine männliche Person in ihrem Hausflur. Sie überwältigten den Täter und informierten die Polizei über den Vorfall. Die Beamten nahmen den Einbrecher vorläufig fest. Es handelte sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus Heinsberg. Dieser war zuvor offenbar gewaltsam durch den Keller in das Wohnhaus eingedrungen. Aufgrund seines Alters wurden seine Erziehungsberechtigten über den Sachverhalt informiert. Da der junge Mann während der Tat offenbar unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nachdem die Beamten seine Personalien festgestellt hatten, wurde er in die Obhut der Mutter entlassen. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen ihn. Er wird sich nun für seine Tat verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell