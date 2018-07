POL-HS: Einbruch in Wettannahmestelle

Hückelhoven (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes einer Wettannahmestelle an der Parkhofstraße auf. Sie drangen so in die Geschäftsräume ein und stahlen einen Tresor mit Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 8. Juli (Sonntag).

