POL-HS: Polizeibericht vom 08.07.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Meldungen

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Einbruch in Lagerraum

Im Zeitraum 07.07.2018, 20:00 Uhr bis gegen Mitternacht, brachen bislang unbekannte Täter in den Lagerraum eines Paketdienstunternehmens an der Straße "An der Feuerwache" ein. Bei Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben über evtl. Diebesgut gemacht werden.

Übach-Palenberg - Diebstahl von Anhänger

Ein an der Wurmstraße abgestellter Anhänger der Marke "Saris" wurde zwischen 00:15 Uhr und 06:50 Uhr des 07.07.2018 entwendet.

