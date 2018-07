POL-HS: Diebstahl von Firmengelände

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Von einem Firmengelände an der Von-Humboldt-Straße stahlen Unbekannte am Dienstag, 3. Juli, zwischen 12.10 Uhr und 12.25 Uhr, Metallgitter für eine Treppe. Zeugen sahen zwei unbekannte Männer, welche die Teile in einen weißen Transporter mit Bottroper Kennzeichen (BOT-) luden und davon fuhren. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell