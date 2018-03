Erkelenz (ots) - Am Samstag (10. Februar) stahl gegen 09.40 Uhr ein zunächst unbekannter Mann in einem Geschäft an der Paul-Rüttchen-Straße diverse Rasierklingen. Er wurde bei der Tat beobachtet und vom Personal angesprochen. Als der Täter festgehalten werden sollte, kam es zu einer Rangelei und der Unbekannte verlor einen Teil seiner Beute. Mit den übrigen Klingen gelang es ihm anschließend in unbekannte Richtung zu flüchten. Es wurde Anzeige erstattet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Nun konnte der räuberische Diebstahl aufgeklärt werden. Tatverdächtig ist ein 34-jähriger Mann aus Erkelenz, der bereits mehrfach wegen verschiedener Straftaten aufgefallen war.

