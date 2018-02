POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Wegberg (ots) - Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines Pkw ein, der an der Straße In der Heide parkte. Im Fahrzeug montierten sie die Mittelverkleidung ab und entwendeten ein fest eingebautes Navigationssystem. Die Tat ereignete sich am Montag, 26. Februar, zwischen 1 Uhr und 7.55 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell