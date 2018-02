POL-HS: Pressebericht Nr. 57 Nachtrag vom 26.02.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Heinsberg

Am Montag, 26.02.2018, gegen 16.25 Uhr, kam es auf der B 221, zwischen der Kreuzung "Janses Mattes" und der Auffahrt zur B 56 N zu einem Verkehrsunfall. Ein 44jähriger Mann aus Übach-Palenberg befuhr mit seinem Pkw die B 221 aus Richtung "Janses Mattes" kommend in Richtung Geilenkirchen und musste kurz vor der Auffahrt zur B 56 N verkehrsbedingt halten. Ein 21jähriger Mann aus Wassenberg, der sich mit seinem Pkw unmittelbar dahinter befand, bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der 44jährige Übach-Palenberger musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Die B 221 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 17.55 Uhr voll gesperrt werden.

