POL-HS: Kontrollaktion der Polizei

Kreis Heinsberg (ots) - Obwohl die Tage langsam wieder heller werden und es auf den Frühling zugeht, nutzen Einbrecher auch jetzt jede Gelegenheit, in fremde Häuser zu gelangen. Zwischen dem 9. Februar und dem 19. Februar drangen Unbekannte gewaltsam durch den Wintergarten in ein Wohnhaus an der Klosterstraße in Wassenberg-Myhl ein, während sich die Eigentümer im Urlaub befanden. Die Täter stahlen aus dem Gebäude einen Möbeltresor und einen Wandtresor. Um solche Erfahrungen zu verhindern, die die Betroffenen lange Zeit belasten können, führten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg auch am Freitag, 23. Februar, wieder eine größere Kontrollaktion durch. Vorrangiges Ziel war es dabei, Tätern auf die Spur zu kommen und Hinweise zu erlangen, die zur Aufklärung von Einbrüchen beitragen können. Deshalb überprüften die Beamten uniformiert und in ziviler Kleidung im gesamten Kreisgebiet Personen und Fahrzeuge. Auch die Verhinderung von Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen ist ein wichtiges Ziel, das die Polizisten an diesem Tag verfolgten. Deshalb wurde jeder Verkehrsverstoß geahndet, den die Beamten bei ihren Kontrollen feststellten.

Insgesamt überprüften sie 281 Personen und 206 Fahrzeuge.

In 25 Fällen sind Ordnungswidrigkeiten Anzeigen erstattet oder Verwarngelder erhoben worden. Dabei waren die Fahrzeugführer nicht angeschnallt, machten Fehler beim Abbiegen, fuhren entgegen der Beschilderung "Verbot der Durchfahrt", sicherten ihre Ladung nicht ordnungsgemäß oder führten ihre Warnwesten nicht bei sich.

Ein Pkw Fahrer stand zum Zeitpunkt der Fahrt unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem erhielt er eine Anzeige.

Desweiteren hielten die Beamten zwei Autofahrer an, die eine Anzeige erhielten, weil sie keine gültige Fahrerlaubnis hatten. Sie durften ebenfalls nicht weiterfahren. Ein Pkw Fahrer hatte nicht den erforderlichen Versicherungsschutz für sein Fahrzeug abgeschlossen. Er erhielt eine Anzeige und sein Fahrzeugschein wurde sichergestellt.

Die bei den Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse werden in den kommenden Tagen ausgewertet und dahingehend überprüft, ob sie für polizeiliche Ermittlungen von Bedeutung sind.

Auch in den kommenden Monaten wird es weitere große Kontrollaktionen im Kreisgebiet geben.

