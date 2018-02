POL-HS: Fahrzeugschein und Tankkarten aus Pkw gestohlen

Erkelenz-Lövenich (ots) - Gegen 02:40 Uhr wurden am 25. Februar (Sonntag) die Bewohner eines Hauses an der Carl-Theodor-Straße durch Geräusche geweckt. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass sich eine männliche Person, dieser trug einen schwarzen Kapuzenpullover, an ihrem in der Hauseinfahrt stehenden Pkw zu schaffen machte. Als dieser bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er mit einer weiteren Person, die offenbar in der Nähe "Schmiere" gestanden hatte, in unbekannte Richtung. Aus dem Wagen wurden der Fahrzeugschein und zwei Tankkarten gestohlen.

