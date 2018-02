POL-HS: Einbruch in Sportlerheim

Übach-Palenberg (ots) - In ein Sportlerheim an der Straße Am Bucksberg drangen unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (25. Februar) gewaltsam ein. Es wurden diverse Türen aufgebrochen und mehrere Scheiben eingeschlafen. Aus dem Gebäude entwendeten sie ein Laptop, ein Mobiltelefon und Spirituosen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell