POL-HS: Scheiben an mehreren Fahrzeugen eingeschlagen

Übach-Palenberg (ots) - An drei Pkw, diese standen auf dem Carlsplatz, der Freiheitstraße und der Friedensstraße, wurden in der Nacht zum 25. Februar (Sonntag) Seitenscheiben eingeschlagen. Die Fahrzeuge wurden durchsucht und aus einem Wagen eine Handtasche gestohlen. Offensichtlich hatte sich der Täter verletzt, da Blutspuren festgestellt werden konnten. Wer Zeuge dieser Taten wurde oder Angaben zu dem gesuchten Täter machen kann, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell