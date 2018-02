POL-HS: Unbekannte rissen Begrenzungsstein aus dem Boden und legten ihn auf die Straße

Geilenkirchen (ots) - Am Sonntag (25. Februar) wurde die Polizei darüber informiert, dass auf der Fahrbahn der Konrad-Adenauer-Straße ein größerer Stein lag. An der beschriebenen Örtlichkeit stellten die Beamten fest, dass der Begrenzungsstein in der Nähe aus seiner Verankerung gerissen und dann mittig auf die Fahrbahn gelegt wurde. Nach ersten Feststellungen war noch niemand über das gefährliche Hindernis gefahren. Die Beamten zogen den Stein zur Seite und beseitigten so die Gefahrenstelle. Die Polizei sucht nun nach den Tätern, die diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr begingen. Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

