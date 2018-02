POL-HS: Zwei verletzte Personen bei Landung eines Heißluftballons

Erkelenz-Holzweiler/ Kreis Heinsberg (ots) - Bei einer kontrollierten Außenlandung eines Heißluftballons auf einer Feldgemarkung in der Nähe von Erkelenz- Holzweiler wurden zwei Personen verletzt. Der mit drei aus Langenfeld stammenden Personen besetzte Ballon wurde am Boden gegen 09:25 Uhr von einer Windböe erfasst und einige Meter über den Acker gezogen. Hierbei erlitt eine 50jährige Person schwerere Verletzungen; beim 70jährigen Ballonführer konnte vom Rettungsdienst Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Beide Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es handelte sich um einen Privatflug eines Flugvereines.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell