POL-HS: Pressebericht Nr. 56 vom 25.02.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Wegberg- Arsbeck Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen Am Samstag kam es gegen 11:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei den es zwei schwer und einen leicht Verletzten zu beklagen gab. Ein 74jähriger PKW Fahrer aus Wegberg befuhr zur Unfallzeit die B221 aus Richtung Niederkrüchten kommend in Richtung Arsbeck. Der Fahrer fiel Zeugen schon vor dem Unfallereignis durch unsichere Fahrweise auf; er hatte schon auf der Bundesstraße zwei Leitpfosten am Randstreifen umgefahren. Beim Abbiegevorgang in die Roermonder Bahn war er erheblich zu schnell, fuhr über die Mittelinsel und räumte förmlich ein Fahrzeug ab, das wartend auf der Roermonder Bahn stand. Das Fahrzeug wurde seitlich mitsamt der Leitplanke einige Meter in den Straßengraben geschoben. Beide Insassen des Wagens, der 24jährige Fahrer und die 18jährige Beifahrerin aus Wegberg, wurden hierbei schwer verletzt. Zur Bergung der Insassen wurde von der Feuerwehr das Dach des PKW aufgeschnitten. Beide Personen wurden mit einem Rettungshubschrauber bzw. mit einem RTW in Krankenhäuser gebracht; der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Da man bei diesem Alkoholeinwirkung festgestellt hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde einbehalten. Zur Bergung, Räumung und Sicherung der Unfallstelle wurde die Straße zeitweise bis nach 14.oo Uhr gesperrt.

Heinsberg Versuchter Einbruch in Wohnhaus Am späten Samstagabend versuchten unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Graf- von -Galen- Straße einzubrechen. Über ein Vordach gelangte man zur Rückseite des Hauses und hebelte an Fenstern und Türen. Es gelang ihnen nicht, in das Haus einzudringen.

Heinsberg Kellereinbruch In der Röntgenstraße wurde in einem Mehrfamilienhaus ein Kellerraum aufgebrochen. Es wurden sechs Lederstühle und Dekorationsmaterial erbeutet.

