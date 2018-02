POL-HS: Pressebericht vom 24.02.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Erkelenz, Immerath ( alt) Einbruch in Wohnhaus Auf der Jackerather Straße wurde am Freitagnachmittag versucht in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Türe hielt den Einbruchsversuchen stand; diese wurde durch das Hebeln beschädigt.

Hückelhoven- Baal PKW- Aufbrüche In der Nacht zum Freitag wurden an der Ottostraße fünf Kraftfahrzeuge aufgebrochen. An allen Fahrzeugen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Fahrzeuge durchsucht. Zur Beute gehörten u.a. ein Navigationsgerät und ein USB- Stick. Ein PKW musste zur Eigentumssicherung eingeschleppt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung vor Ort.

i.A. Nause, PHK

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell