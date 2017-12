POL-HS: Pressebericht vom 23.12.2017

Kreis Heinsberg (ots) - Delikte/Straftaten

Erkelenz -Einbruch- In den Abendstunden des 22.12.2017 drangen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Straße Buscherkamp ein. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus - es konnte noch nicht abschließend angegeben werden, was entwendet wurde.

Erkelenz-Gerderhahn -Einbruchsversuch- Unbekannte Täter versuchten in den späten Nachmittag- bzw. frühen Abendstunden des 22.12.2017 mehrere Türen im rückwärtigen Bereich eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße In Gerderhahn erfolglos aufzuhebeln.

Geilenkirchen-Gillrath -Einbruchsversuch- Im Zeitraum vom 21.12.2017, 12 Uhr bis 22.12.2017, 09.10 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster aus einer Fensterfront eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße Zum Emondtshof heraus. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Gebäude und es wurde nichts entwendet.

Hückelhoven-Baal -Versuchter PKW-Diebstahl- Unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 21.12.2017, 19.30 Uhr bis zum 22.12.2017 08:30 Uhr auf bislang nicht bekannte Weise in einen an der Ringstraße abgestellten PKW Mazda und versuchten diesen zu entwenden. Als dies nicht gelang, ließen sie das Fahrzeug leicht beschädigt am Tatort zurück.

