POL-HS: Bei Diebstahl gestört und geflüchtet

Heinsberg (ots) - Eine Angestellte eines Schuhgeschäftes an der Hochstraße bemerkte am Donnerstag (21. Dezember), dass gegen 15.20 Uhr ein Mann die Sicherheitsetiketten von Schuhen entfernte. Daraufhin verständigte sie die Polizei und behielt den Mann im Blick. Als dieser das Geschäft verlassen wollte, versuchte sie ihn daran zu hindern. Der Mann schubste sie daraufhin zur Seite und lief aus dem Laden. Eine weitere Mitarbeiterin verfolgte ihn zu Fuß. Den eintreffenden Polizisten gelang es, den Täter noch in der Nähe vorläufig festzunehmen. Aufgrund eines bereits wegen anderer Delikte bestehenden Haftbefehls, verblieb der 22-jährige Mann aus Moldawien in Haft. Die Angestellte des Geschäftes trug durch den Sturz leichte Verletzungen davon.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-2222

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell