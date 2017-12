POL-HS: Nach Ladendiebstahl festgenommen

Gangelt-Birgden (ots) - Am Donnerstag, 21. Dezember, bemerkten Mitarbeiter eines Geschäftes an der Bahnhofstraße gegen 15.10 Uhr, vier Männer, die sich seltsam verhielten. Daraufhin informierten sie die Polizei. Zwei der Personen hatten bereits das Geschäft verlassen, die anderen beiden konnten von den Beamten überprüft werden. Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 18 bzw. 32 Jahren, die aus Rumänien stammten. Einer der Männer hat einen Wohnsitz in Essen. Die Mitarbeiter stellten zwischenzeitlich fest, dass zumindest eine Flasche Champagner aus dem Geschäft fehlte. In dem Pkw, mit dem die beiden Männer angereist waren, fand sich zwar nicht die gestohlene Flasche, es wurden aber 14 andere Champagnerflaschen und zahlreiche Schokoladenartikel aufgefunden. Das Fahrzeug sowie die darin befindlichen Gegenstände stellten die Beamten sicher. Zudem nahmen sie die Männer vorläufig fest. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die beiden anderen Personen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Beide waren etwa 25 bis 30 Jahre alt und hatten kurze, schwarze Haare. Einer der Männer war 185 bis 190 Zentimeter groß und schlank. Er trug einen Oberlippenbart und war mit schwarzer Jacke, brauner Jogginghose sowie gelben Turnschuhen bekleidet. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Der zweite Flüchtige war zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte einen Bart. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose, schwarze Nike Turnschuhe und hatte einen schwarzen Rucksack mit orangen Bändern dabei. Zeugen, die die Männer gesehen haben oder Hinweise auf ihren Verbleib oder ihre Identität geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-2222

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell