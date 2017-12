POL-HS: Spinde aufgebrochen und Fahrzeug entwendet

Geilenkirchen (ots) - Drei Spinde im Gebäude des Krankenhauses an der Martin-Heyden-Straße wurden am Freitag, 22. Dezember, zwischen 7 Uhr und 8.10 Uhr, aufgebrochen. Aus den Schränken entwendeten die bislang unbekannten Täter unter anderem den Schlüssel eines goldenen Pkw Daimler Chrysler mit Aachener Kennzeichen (AC-) und diverse Kleidungsstücke. Samt der erbeuteten Gegenstände und dem Pkw fuhren sie in unbekannte Richtung davon.

