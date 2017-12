POL-HS: Terrassentür aufgehebelt

Wassenberg (ots) - Indem sie die Terrassentür aufhebelten, drangen Einbrecher am Donnerstag (21. Dezember), zwischen 7 Uhr und 17.05 Uhr, in ein Haus an der Straße Am Heidehof ein. Sie suchten in sämtlichen Räumen nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Computer, ein Notebook sowie einen Fotoapparat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-2222

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell