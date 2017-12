Kreis Heinsberg (ots) - Seit etwa zwei Jahren suchte eine 32-jährige Frau aus Übach-Palenberg Senioren in Übach-Palenberg, Geilenkirchen, Herzogenrath und Düren in deren Wohnungen auf. Sie gab sich stets als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes oder als Mitarbeiterin einer Kranken- oder Rentenkasse aus. In geschickten Gesprächen erschlich sie sich das Vertrauen der älteren Menschen, die sie daraufhin in ihre Wohnungen einließen. Zunächst unbemerkt stahl sie aus den Wohnungen der betroffenen Portemonnaies und EC Karten. In einem Fall nutzte sie sogar schamlos einen Notarzteinsatz aus. Sie betrat die Wohnung der alten Dame und stahl deren Geldbörse. Anschließend versuchte sie an einem Bankschalter mit der EC Karte Geld abzuheben, was ihr jedoch nicht gelang. Nach bisherigen Erkenntnissen beging die Übach-Palenbergerin 16 Taten und erbeutete dabei zirka 20.000 Euro. Am Montag, 18. Dezember, konnte die Täterin vorläufig festgenommen werden. Zwischenzeitlich wurde sie einer Richterin vorgeführt, die ihre Untersuchungshaft anordnete.

