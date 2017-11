POL-HS: 3. Nachtrag zum Polizeibericht Nr. 321 vom 17.11.2017

Kreis Heinsberg (ots) - Erkelenz, K 29 Höhe Matzerath,

Pkw-Fahrer verstirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lkw

Am Freitag, 17.11.2017, um 14:43 Uhr, befuhr ein 25jähriger Pkw-Fahrer aus Wassenberg die K 29 aus Richtung Hetzerath kommend in Fahrtrichtung Schwanenberg. In Höhe der Ortslage Matzerath geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort frontal gegen den Lkw eines 33jährigen Fahrers aus Mönchengladbach, der in Richtung Hetzerath unterwegs war. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus Erkelenz stationär behandelt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die K29 in beiden Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-2222

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell