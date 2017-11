POL-HS: Kinder in Schulbus verletzt

Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Mehrere Kinder wurden am Freitag, 17. November, verletzt, als ihr Schulbus stark bremste. Gegen 9.35 Uhr meldeten sich Mitarbeiter einer Schule an der Paßmannstraße bei der Polizei und gaben an, dass es zuvor zu dem Unfall gekommen wäre, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt zehn Kinder leicht verletzt wurden. Der 61-jährige Busfahrer hatte auf der Fahrt zur Schule auf der Gronewaldstraße aus bislang ungeklärter Ursache stark gebremst. Durch den Bremsvorgang stürzten mehrere Kinder zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an.

Personen, die zum Unfallzeitpunkt im Bus saßen und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben oder Personen die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden. Telefon: 02452- 920 0

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-2222

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell