POL-HS: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Wassenberg-Myhl (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Altmyhler Straße wurde am 16. November (Donnerstag) eine 15-jährige Jugendliche aus Wassenberg leicht verletzt. Das Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 15.20 Uhr auf der Altmyhler Straße aus Richtung Dorfstraße in Richtung St.-Johannes-Straße. Ein entgegenkommendes, schwarzes Auto touchierte hinter einer dortigen Fahrbahnverschwenkung das Mädchen. Die 15-Jährige prallte gegen ein Verkehrszeichen und verletzte sich dabei. Der Fahrer des dunklen Pkw mit HS-Kennzeichen fuhr in Richtung Dorfstraße davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Fahrer war männlich und etwa 40 bis 45 Jahre alt. Am flüchtigen Fahrzeug könnten vorne links im Bereich des Stoßfängers und Kotflügels Beschädigungen erkennbar sein. Die Fahrerin eines nachfolgenden Fahrzeugs hielt an und half der Verletzten. Da die Personalien dieser Frau bislang nicht bekannt sind, wird sie gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch der Fahrer des dunklen Pkw sowie weitere Unfallzeugen können sich an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg wenden, Telefon 02452 920 0.

