POL-HS: Parkender Pkw bei Unfall beschädigt

Wassenberg (ots) - Ein 55-jähriger Mann aus Wassenberg bemerkte am Freitag, 17. November, gegen 8 Uhr, dass sein Fahrzeug offenbar bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden war. Er hatte am Tag zuvor, am Donnerstag, 16. November, zwischen 17.10 Uhr und 17.50 Uhr, gegenüber einer Arztpraxis am Fahrbahnrand der Graf-Gerhard-Straße geparkt. Als er nach dem Arzttermin zum Pkw zurückkam, bemerkte er einen dunklen Außenspiegel, der auf der Fahrbahn lag. Dass an seinem Fahrzeug Unfallschäden waren, sah er in der Dunkelheit nicht. Nachdem er diese am folgenden Morgen bemerkt hatte, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0, zu melden.

