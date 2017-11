POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Erkelenz-Schwanenberg (ots) - Am Mittwoch, 15. November, drangen Einbrecher in der Zeit zwischen 7 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Dietrich-Bonhoeffer-Ring ein. Sie hebelten ein Fenster auf und suchten in allen Räumen nach Diebesgut. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten unerkannt.

