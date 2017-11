POL-HS: Versuchter Diebstahl eines Pkw BMW

Erkelenz (ots) - Anwohner der Alcide-de-Gasperi-Straße bemerkten am 15. November (Mittwoch), gegen 23.45 Uhr, zwei unbekannte Personen, die an einem grauen 3-er BMW mit HS-Kennzeichen standen, dessen Türen offen standen. Kurz darauf fuhren die Männer mit einem weißen VW Scirocco mit lauter Auspuffanlage davon. Am heutigen Morgen stellte der Eigentümer des BMW fest, dass offensichtlich versucht wurde, das Fahrzeug zu entwenden. Der Pkw stand offen und die Abdeckung des Auswertungsschachtes lag auf dem Fahrersitz. Der Zeuge beschreibt die Täter als etwa 180 Zentimeter groß und schlank mit dunklen Haaren. Weitere Zeugen, die die Männer oder den weißen Scirocco gesehen haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

