POL-HS: Unfall nach Überholvorgang/ Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Heinsberg (ots) - Am Dienstag, 14. November, ereignete sich gegen 10 Uhr auf der Kempener Straße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 28-jähriger Mann aus Hückelhoven fuhr mit seinem Pkw Mazda auf der Kempener Straße aus Richtung Heinsberg kommend in Richtung Karken. In Höhe der Justizvollzugsanstalt überholte ein unbekannter, entgegenkommender Verkehrsteilnehmer ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dabei kam er dem Hückelhovener auf dessen Spur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 28-Jährige aus und lenkte sein Fahrzeug nach rechts. Dabei geriet er auf den dortigen Grünstreifen und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Fahrer des überholenden Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Heinsberg. Es handelte sich um einen dunklen Pkw unbekannter Marke. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei die Fahrerin oder den Fahrer des flüchtigen Pkw sowie Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

