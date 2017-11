POL-HS: Einfamilienhaus aufgebrochen

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Zwischen dem 13. November (Montag), 18 Uhr und dem 14. November (Dienstag), 19.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses an der Straße Am Reitplatz auf. Sie suchten in allen Räumen nach Wertgegenständen und entwendeten einen DVD Player sowie einen Fernseher.

