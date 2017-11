POL-HS: Jacken und Handtasche gestohlen

Wegberg (ots) - In ein Haus am Sandbirkenweg drangen unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (14. November) ein. Aus der Wohnung wurden mehrere Jacken, eine graue Handtasche und mehrere Pässe sowie zwei Geldbörsen gestohlen.

