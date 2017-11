POL-HS: Diebstahl eines Pkw Fiat

Waldfeucht (ots) - Einen grauen Pkw Fiat 500, Typ Abarth, mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum 14. November (Dienstag). Das Fahrzeug wurde am Vorabend (13. November) gegen 20.20 Uhr vor einem Haus an der Hellstraße abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 05.00 Uhr fiel der Diebstahl auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-2222

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell