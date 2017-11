Selfkant-Tüddern (ots) - Ein 27-jähriger Mann aus dem Selfkant befuhr am Freitag (10. November) gegen 22.00 Uhr mit seinem schwarzen Pkw die Sittarder Straße in Richtung Kreisstraße 1. Zu dieser Zeit überquerten drei Personen die Fahrbahn der Sittarder Straße an einer Fußgängerfurt. Während eine Frau und ihr Sohn bereits die Straße überquert hatten, blieb ein 47-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Selfkant, mit seinem Hund mittig auf der Furt stehen, da sich der Wagen des 27-Jährigen zügig näherte. Im Vorbeifahren geriet eine "Martinstüte", die der 47-Jährige in der Hand hielt, gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Der Inhalt der Tüte verstreute sich über die Fahrbahn und die Fahrzeugscheibe wurde beschädigt. Der Autofahrer stoppte und die Polizei wurde hinzugerufen. An Ort und Stelle konnte nicht eindeutig geklärt werden, wie sich der Vorfall ereignete. Beide Betroffenen und erste Zeugen gaben verschiedene Darstellungen über das Geschehen ab. Daher sucht die Polizei weitere Zeugen, die den Hergang beobachtet haben. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

