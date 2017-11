POL-HS: Leichtkraftradfahrer stürzte und flüchtete von der Unfallstelle

Heinsberg-Hülhoven (ots) - Am Donnerstag (9. November) stellte der Fahrer eines grauen Pkw VW gegen 09.00 Uhr fest, dass sein Wagen Unfallschäden aufwies. Zuvor hatte er den Wagen gegen 08.00 Uhr vor einem Haus an der Straße Im Hofbruch abgestellt. Auf Grund der vorgefundenen Spuren dürfte der Schaden durch ein Zweirad verursacht worden sein. Demnach befuhr der bisher unbekannte Fahrer mit seinem motorisierten Zweirad die Straße Im Hofbruch in Richtung Grebbener Straße. Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet er auf den rechts neben der Straße befindlichen Pflasterbereich. Dabei verlor er die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Anschließend prallte das Zweirad gegen den geparkten grauen VW. Obwohl Sachschaden entstand und der Zweiradfahrer sich wahrscheinlich verletzte, flüchtete er von der Unfallstelle. Zurück blieb lediglich rote Fremdfarbe und ein Reflektor. Demnach könnte es sich bei dem gesuchten Zweirad um ein rotes Leichtkraftrad der Marke Gilera, Typ DNA, handeln. Wer Zeuge dieses Unfalls war oder Angaben zu dem gesuchten Zweiradfahrer machen kann, der wende sich bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

