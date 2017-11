POL-HS: Einbruch in Gaststätte

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - In eine Gaststätte an der Breite Straße drangen unbekannte Täter gewaltsam am Sonntagmorgen (12. November) ein. Zwischen 06.05 Uhr und 11.40 Uhr brachen sie im Schankraum mehrere Geldspielautomaten auf. Entwendet wurden daraus Kassetten samt Bargeld. Außerdem nahmen die Täter zahlreiche Tabakwaren mit.

