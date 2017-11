POL-HS: Einbrecher hebelten Fenster auf

Wegberg-Isengraben (ots) - Nachdem sie vergeblich versuchten zwei Eingangstüren eines Hauses an der Straße In Isengraben aufzubrechen, gelang es ihnen ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Anschließend durchsuchten sie zwischen dem 11. November (Samstag), 17.00 Uhr und dem 12. November (Sonntag), 11.30 Uhr, die Wohnung. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

