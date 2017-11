POL-HS: Ins Haus eingebrochen und Pkw Mercedes gestohlen

Übach-Palenberg (ots) - Einen grauen Pkw Mercedes, Typ A-Klasse, mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), stahlen unbekannte Täter am Montag (13. November). Das Fahrzeug wurde gegen 00.20 Uhr vor einem Haus an der Eburonenstraße abgestellt und der Diebstahl gegen 07.15 Uhr bemerkt. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die Täter in dieser Zeit zunächst durch die Haustür in die Wohnung des Hauses eingedrungen waren. Dort nahmen sie den Schlüssel an sich und fuhren anschließend unerkannt mit dem Pkw davon.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-2222

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell