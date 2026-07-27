POL-HAM: Grauer VW beschädigt - Verursacher flüchtig
Hamm-Herringen (ots)
In der Zeit von Samstag, 25. Juli, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 26. Juli, 10.20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in einer Parkbox auf der Holzstraße geparkten grauen VW.
Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.
Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfall und zu verdächtigen Fahrzeugen entgegen. (rv)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell