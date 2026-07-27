Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grauer VW beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Herringen (ots)

In der Zeit von Samstag, 25. Juli, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 26. Juli, 10.20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in einer Parkbox auf der Holzstraße geparkten grauen VW.

Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfall und zu verdächtigen Fahrzeugen entgegen. (rv)

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