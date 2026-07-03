Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Baumarkt

Hamm-Heessen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 1. Juli, 20 Uhr, und Donnerstag, 2. Juli, 3.40 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Baumarkt am Sachsenweg ein, um nach Beute zu suchen.

Sie gelangten durch das Durchtrennen eines Zauns auf das Außengelände des Baumarkts. Von dort aus deponierten sie diverses Diebesgut außerhalb des durchtrennten Zauns.

Als die Beamten eintrafen, waren die Einbrecher nicht mehr vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten das deponierte Diebesgut vor Ort auffinden und an einen Berechtigten des Baumarkts aushändigen.

Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell