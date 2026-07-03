POL-HAM: Einbruch in Kindertagesstätte
Hamm-Herringen (ots)
Unbekannte Einbrecher haben zwischen Mittwoch, 1. Juli, 16 Uhr, und Donnerstag, 2. Juli, 8 Uhr, eine Kindertagesstätte in der Lange Straße heimgesucht.
Die Täter gelangten über eine Notausgangstür in das Gebäude, hebelten dort eine weitere Tür auf und durchsuchten vor Ort einen Schrank.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.
Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse Hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)
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