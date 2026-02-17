Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auf frischer Tat ertappt - Festnahme nach Zeugenhinweis

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Alleestraße am Dienstag, 17. Februar, kurz vor 2 Uhr, konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm den Einbrecher noch während der Tat antreffen und vorläufig festnehmen.

Dem vorausgegangen war der Anruf eines aufmerksamen Zeugen, der in dem Mehrfamilienhaus wohnt. Dieser hatte beobachtet, wie der 20-Jährige versuchte, die Tür des Mehrfamilienhauses mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Der Zeuge meldete dies umgehend der Einsatzleitstelle der Polizei.

Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte konnten den wohnungslosen Mann noch auf frischer Tat antreffen.

Der 20-Jährige leistete bei der Festnahme keinen Widerstand. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell