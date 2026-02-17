PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auf frischer Tat ertappt - Festnahme nach Zeugenhinweis

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Alleestraße am Dienstag, 17. Februar, kurz vor 2 Uhr, konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm den Einbrecher noch während der Tat antreffen und vorläufig festnehmen.

Dem vorausgegangen war der Anruf eines aufmerksamen Zeugen, der in dem Mehrfamilienhaus wohnt. Dieser hatte beobachtet, wie der 20-Jährige versuchte, die Tür des Mehrfamilienhauses mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Der Zeuge meldete dies umgehend der Einsatzleitstelle der Polizei.

Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte konnten den wohnungslosen Mann noch auf frischer Tat antreffen.

Der 20-Jährige leistete bei der Festnahme keinen Widerstand. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  17.02.2026 – 07:39

    POL-HAM: Erfolglose Flucht vor der Polizei

    Hamm-Mitte (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt haben Polizeibeamte am Montag, 16. Februar, gegen 21 Uhr einen Pedelecfahrer bemerkt, der die Wilhelmstraße in westliche Richtung ohne Licht befuhr. Als sie eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, flüchtete der 30-Jährige. Die Polizisten konnten ihn jedoch auf der Hugo-Küching-Straße fassen. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Eigentumsnachweis für das ...

    mehr
  16.02.2026 – 17:52

    POL-HAM: Rosenmontagsumzug in Hamm: Rund 13.000 Jecken feiern friedlich

    Hamm (ots) - Die Polizei Hamm zieht nach dem Rosenmontagsumzug am Montag, 16. Februar, ein positives Resümee. Gegen kurz vor 14.30 Uhr startete der Umzug am Märkischen Gymnasium. Ziel war - wie in jedem Jahr - der Marktplatz an der Pauluskirche. Trotz widriger Witterungsverhältnisse fanden rund 13.000 begeisterte Jecken den Weg an die Umzugsstrecke und feierten ...

    mehr
  16.02.2026 – 11:37

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 9. bis zum 15. Februar 2026

    Hamm (ots) - In der Woche vom 9. bis zum 15. Februar 2026 gab es im Stadtgebiet zwei vollendete Einbruchsdelikte und vier Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend ...

    Ein Dokument
    mehr
