Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erfolglose Flucht vor der Polizei

Hamm-Mitte (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt haben Polizeibeamte am Montag, 16. Februar, gegen 21 Uhr einen Pedelecfahrer bemerkt, der die Wilhelmstraße in westliche Richtung ohne Licht befuhr. Als sie eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, flüchtete der 30-Jährige. Die Polizisten konnten ihn jedoch auf der Hugo-Küching-Straße fassen.

Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Eigentumsnachweis für das Pedelec vorweisen konnte. Bei der Durchsuchung wurden zudem eine CO-Handfeuerwaffe, mehrere Schmuckgegenstände, verpacktes Besteck und fremde Ausweisdokumente aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

