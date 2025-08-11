PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HAM: Zeuge nach Autorennen gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Nach einem mutmaßlichen Autorennen auf der Dortmunder Straße am Sonntag, 3. August, sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Zeugen.

Der ältere Mann hatte an dem Tag gegen 22.20 Uhr den nördlichen Gehweg des Herringer Wegs in Richtung Westen benutzt. Der Fußgänger beabsichtigte, die Dortmunder Straße zu überqueren. Als er die herannahenden Autos bemerkte eilte er zur dortigen Verkehrsinsel, um sich in Sicherheit zu bringen.

Laut weiteren Zeugenaussagen ist der gesuchte Mann zwischen 60 und 70 Jahre alt, hat weiße Haare und keinen Bart. An dem Abend trug er eine beige Jacke.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei Hamm den Verfasser des Zettels, sich unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm

