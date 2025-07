POL-HAM: Offenes Pedelec-Training Willy-Brandt-Platz am 6. August

Hamm-Herringen (ots) - Ein 20-Jähriger und seine drei Insassen (18 und 19 Jahre aus Hamm, 19 Jahre aus Ahlen) verletzten sich am Dienstag, 22. Juli, gegen Mitternacht bei einem Alleinunfall auf dem Herringer Weg leicht und beschädigten neun weitere Fahrzeuge. Der 20-jährige Ahlener befuhr mit seinem VW den Herringer Weg in westliche Richtung. In Höhe der Kissingerhöfen verlor er die Kontrolle über sein Auto und ...

mehr