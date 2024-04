Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Ortung : Polizei spürt gestohlenes Handy in Essen auf

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nicht allzu oft bekommen Geschädigte nach einem Diebstahl ihr Eigentum zurück, doch eine 32-Jährige hatte am heutigen Tage (Mittwoch, 4. April) Glück. Ihr hochwertiges Mobiltelefon ist zuvor während einer Bahnfahrt gestohlen worden. Nachdem die Geschädigte gegen 16 Uhr auf der Polizeiwache in Bockum-Hövel erschienen war, konnte das Handy im Stadtgebiet Essen per GPS-Tracker geortet werden. In behördenübergreifender Zusammenarbeit mit der Polizei Essen gelang es den engagierten Beamten, das Gerät im Bereich eines Parks der Ruhrgebietsmetropole aufzuspüren. Ein Tatverdächtiger, der während der Ortung zunächst noch gesichert mit dem Handy unterwegs gewesen ist, konnte allerdings nicht mehr ermittelt werden. Beamte der Polizei Essen stellten das Mobiltelefon sicher. Somit dürfte die 32-Jährige aus Hamm ihr Handy bald wieder in den Händen halten.(es)

