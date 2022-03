POL-HAM: Heller Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Ein Toyota wurde am Montag, 21. März, bei einer Unfallflucht um 13.15 Uhr auf der Goethestraße beschädigt. Die 61-jährige Toyota-Fahrerin war geradeaus in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Als ein Fahrzeug, das rechts neben ihr fuhr, an der Kreuzung Goethestraße Ecke Bismarckstraße nach rechts abbog, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos. Der helle Kleinwagen fuhr anschließend über ...

